Пандемия изменила рейтинг аэропортов - какой аэропорт стал крупнейшим

Первым стал новый аэропорт в Стамбуле в Турции. Фото: pixabay

Аэропорт "Хитроу" в Лондоне из-за 2020 года пандемии уже не считается самым загруженным аэропортом Европы.

Аэропорт занимает третье место и имеет потери 73% пассажиропотока, пишет Bloomberg.

Первым стал новый аэропорт в Стамбуле в Турции. Он обслужил в 2020-м 23,4 млн. пассажиров. Второе место занял аэропорт имени Шарля де Голля в Париже (22,3 млн).

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В пятерку также вошли аэропорт "Схипхол" в Нидерландах и аэропорт "Шереметьево" в России. Европейские аэропорты из-за коронавирусних ограничений потеряли большую часть пассажиропотока, тогда как в России и Турции это падение было меньше.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса объем пассажирских авиаперевозок сократился на 60%. Так, за прошлый год воздушным транспортом воспользовались 1,8 млрд людей. В то же время, в 2019 году этот показатель превышал 4,5 млрд. Об этом говорится на сайте Международной организации гражданской авиации.