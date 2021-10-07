Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых

Фото: скриншот с видео QuettaVoice.com

Пакистан в ночь на 7 октября всколыхнуло мощное землетрясение. Его эпицентр располагался в 102 км к востоку от города Кветта.

По меньшей мере 20 погибших. Пострадавших уже более двухсот, сообщает Quetta Voice.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших немало женщин и детей, некоторых госпитализировали в критическом состоянии.

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"Придите в больницу и сдайте кровь", - призвал один из активистов во время прямой трансляции в Facebook с пострадавшего округа Харнаи, что в провинции Белуджистан.

Землетрясение, магнитуду которого оценивают в 5,7 балла по шкале Рихтера, разрушило более сотни глиняных домов, а также повредил немало зданий. Люди остались без крыши над головой.

На северо-востоке Японии в ночь на 6 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Земные толчки зафиксировали в городе Хасиками префектуры Аомори. Власти призывают население быть осторожным. На следующей неделе возможны новые толчки.