Пациенту ошибочно отрезали не ту ногу

Врачи по ошибке ампутировали не того ногу / Getty Images

В австрийской больнице ампутировали не ту ногу пациенту через "трагическую ошибку" врачей.

Пациент, 82 года, страдающий от ряда болезней, был госпитализирован в клинику австрийского города Фрайштадт, что недалеко от чешской границы. Ему должны были ампутировать левую ногу, что было бы обычной процедурой для больницы. Однако вместо этого ампутировали правую. Об этом пишет The Independent.

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В четверг, 21 мая, клиника выступила с заявлением, в котором призналась в ошибке и заявила, что ей жаль, что так произошло.

"Мы глубоко поражены тем, что во вторник, 18 мая, несмотря на стандарты качества, в 82-летнего мужчины ампутировали не ту ногу", - заявили в клинике.

Инцидент стал известен после того, как в четверг утром работники больницы начали плановую замену повязки на ноге. В клинике заявили, что ошибка произошла незадолго до операции, когда врач отметил не ту ногу, которую следует ампутировать.

"Ошибка, при которой правая нога была ампутирована вместо левой, произошла в результате ряда неблагоприятных обстоятельств", - заявили в клинике, где начали внутреннее расследование и пересмотр стандартов работы.

Пациенту предложили психологическую помощь. Ему все еще предстоит пройти операцию по удалению левой ноги от середины бедра. В ближайшее время проведут эту операцию.

Это не первый раз, когда произошел такой случай. В марте этого года в больнице на карибском острове Сент-Люсии тоже отрезали пациенту не ту ногу. Как писали местные СМИ, врач случайно отрезал женщине здоровую ногу вместо больной.