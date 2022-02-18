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пятница, 18 февраля 2022 14:26

"Пацан сказал - пацан сделал" - Лавров хочет решать вопрос с НАТО "по понятиям"

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&quot;Пацан сказал - пацан сделал&quot; - Лавров хочет решать вопрос с НАТО &quot;по понятиям&quot;
Лавров снова жалуется, что НАТО не исполняет желание России. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия потребует от Запада сотрудничества по принципу "пацан сказал - пацан сделал".

Сказал это в интервью телеканалу RT.

"Добьемся, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятий" должны придерживаться и на международном уровне", - сказал министр.

Лавров снова начал жаловаться, что НАТО будто бы обещало России не принимать Украину.

Министр говорит, что значительного продвижения между РФ и США по вопросам безопасности нет.

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"Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход. Нельзя договариваться всерьез и надолго по прикладным делам, если ты не решил концептуально-политическую основу взаимодействия", - добавил Лавров.

62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Это самый высокий показатель позитивного восприятия интеграции в Альянс с 2014 года. Отрицательно к инициативе относятся 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля.

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