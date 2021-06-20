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воскресенье, 20 июня 2021 15:11

Овдовевшая королева впервые вышла в свет, а китайцы покоряют космос - самые интересные фото недели
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Неделя 14-20 июня 2021 года запомнилась первым официальным мероприятием британской королевы Елизавета II после смерти мужа, покорением космоса китайцами. Эти и другие интересные события в фото.

Автор: Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images
 

Британская королева Елизавета II в Виндзорском замке приняла Президента США Джо Байдена с женой Джил. Идут по так называемуму Большому коридору, который разделяет монаршие покои и гостевые. В этой части резиденции выставлены выдающиеся произведения искусства, принадлежащие королевской семье. Глава Белого дома прибыл в Британию на встречу с лидерами G7 в Корнуолле. Во время самой встречи Байден нарушил протокол, потому что к месту официального мероприятия прибыл после королевы. Для Елизаветы II саммит G7 стал первым крупным официальным мероприятием после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа 9 апреля 2021-го.

Автор: Alex Kent/Getty Images
 

На кладбище Монтефиоре в нью-йоркском районе Квинс хасиды читают вслух молитвенные записки у могилы Менахема-Мендл Шнеерсона. Так отметили 27-летие смерти одного из еврейских духовных лидеров XX века. Он родился в1902 году в украинском Николаеве. Детские и юношеские годы провел в Екатеринославе - нынешнем Днепре. В1927-м убежая от большевиков эмигрировал с семьей из СССР. Жил в Латвии, учился в Берлинском университете, в Сорбонне, окончил факультет судостроения. В США оказался во время Второй мировой. Его выбрали Любавическим реббе. Организовал более 2000 образовательных, социальных, медицинских организаций по всему миру. Посмертно награжден Золотой Медалью Конгресса США. Часть последователей считает его мессией и не признает факта физической смерти

Автор: Kevin Frayer/Getty Images
 

С космодрома Цзюцюань в пустыне Бадын-Джаран Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12". Через 6,5 часов успешно состыковался с основным модулем космической станции "Тяньхэ". Экипаж из трех астронавтов пробудет на орбите три месяца. В настоящее время запланированы два длительных выхода в открытый космос. Всего для строительства космической станции Китай осуществил 11 запусков, три из них - на корабле "Шэньчжоу-12". С людьми на борту это первый за почти за пять лет полет китайцев.

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Автор: Zhang Haiqiang/VCG via Getty Images
 

Фермеры загружают арбузы в китайской провинции Хэбэй. Это один из самых загрязненных регионов страны из-за большого количества металлургических предприятий. Облака смога доходят даже до столицы Пекина за 260 км. Благоприятные климатические условия провинции также позволяют поддерживать сельское хозяйство. Здесь выращивают круглые арбузы с очень тонкой кожей. Под бахчи выделили почти 670 га.

Автор: REUTERS/Pascal Rossignol/Pool
 

Президент Франции Эммануэль Макрона делает селфи с жителями Виллер-Котре. Эту коммуну на севере страны посетил с однодневным визитом. Президент инспектировал ремонт местного замка XVI в. Виллер-Котре наиболее известен, как родина автора трилогии о "Трех мушкетерах" Александра Дюма-отца.

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20
июня

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