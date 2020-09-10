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четверг, 10 сентября 2020 14:50

Отрубленную голову деда прислали его семье в коробке из-под майонеза

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Отрубленную голову деда прислали его семье в коробке из-под майонеза
В Аргентине полиция прислала семье голову деда в коробке из-под майонеза. Фото: Newsflash

В Аргентине семья Луиса Сосы, которому около 70 лет, получила по почте его череп, помещенный в коробку из-под майонеза. Оказалось, дед пропал без вести еще 10 января 2019 года.

По словам семьи умершего, полиция прислала отрубленную голову мужчины, после того как его нашли на свалке, сообщает Daily Star.

"Мы ждали и искали тебя год и 8 месяцев, а они привозят тебя вот так. Как-будто ты был никем. В коробке из-под майонеза", - заявила его внучка Вероника Соса.

Семья покойного крайне возмущена действиями правохранителей. Они пожаловались, что не могут похоронить останки деда, ведь расследование исчезновения старика не завершено. Кроме того, семья еще не получила от властей свидетельство о смерти.

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В США во время стрима на Facebook застрелился 33-летний Ронни Макнатт. В тот же день соцсеть удалила видео, однако его успели тысячами распространить в разных сетях. Ветерана войны в Ираке накануне суицида уволили с работы на фабрике Toyota. Также разошелся с девушкой.

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10
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