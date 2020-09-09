Ветеран застрелился в прямом эфире

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1386
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 954
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 387
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1458
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1656
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
10
10
4
6
19
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Белорусы протестуют уже месяц
Белорусы протестуют уже месяц
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Из-за масштабных пожаров в Калифорнии вводят чрезвычайную ситуацию
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Видео
Все видео
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Сбили истребитель российского производства
Сбили истребитель российского производства
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
В Минске на мирной акции солидарности задержали студентов
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1584
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 639
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9945
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 99
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 17:30

Ветеран застрелился в прямом эфире

  Комментировать
Ветеран застрелился в прямом эфире
Ронни Макнатт / Facebook

В США во время стрима на Facebook застрелился 33-летний Ронни Макнатт. В тот же день соцсеть удалила видео, однако его успели тысячами распространить в разных сетях.

Ветерана войны в Ираке накануне суицида уволили с работы на фабрике Toyota. Также разошелся с девушкой. Об этом пишет американская New York Post.

"Кто-то в твоей жизни хочет услышать слова, что он или она имеют для тебя значение. Что их любят. Что у них есть будущее. Будьте теми, кто это скажет", - сказал перед смертью в прямом эфире Макнатт.

Эти слова - намек на песню христианского хип-хоп певца Тоби Маккиганса 2012 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Facebook запретила транслировать смерть мужчины

После этого мужчина застрелился. Видео сразу начали массово распространять в сетях.

Facebook удалил оригинал. Однако его дальше массово распространяют.

Друзья покойного рассказали журналистам о тщетных попытках отговорить его от суицидальных мыслей.

Также на разных платформах идут дебаты, что компаниям-владельцам соцсетей следует активнее противодействовать распространению подобных видео через группы троллей, удалять аккаунты и эффективнее определять шокирующий контент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветеран застрелился в прямом эфире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Белорусы протестуют уже месяц

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 32823
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 15993
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 12330
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 12168
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7596
Мир
Сумку с деньгами никто не забирает
Сумку с деньгами никто не забирает Просмотров: 9
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
Марсианские пейзажи - показали последствия лесных пожаров в США
10
 Просмотров: 153
Лукашенко заявил, что синяки у протестующих были ненастоящими
Лукашенко заявил, что синяки у протестующих были ненастоящими Просмотров: 81
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
 Просмотров: 378
Европейские дипломаты пришли домой к белорусской оппозиционерке, чтобы защитить ее от ареста
Европейские дипломаты пришли домой к белорусской оппозиционерке, чтобы защитить ее от ареста Просмотров: 288
Больше всего комментируют
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
Голосов: 5098
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua