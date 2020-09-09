Ветеран застрелился в прямом эфире

Ронни Макнатт / Facebook

В США во время стрима на Facebook застрелился 33-летний Ронни Макнатт. В тот же день соцсеть удалила видео, однако его успели тысячами распространить в разных сетях.

Ветерана войны в Ираке накануне суицида уволили с работы на фабрике Toyota. Также разошелся с девушкой. Об этом пишет американская New York Post.

"Кто-то в твоей жизни хочет услышать слова, что он или она имеют для тебя значение. Что их любят. Что у них есть будущее. Будьте теми, кто это скажет", - сказал перед смертью в прямом эфире Макнатт.

Эти слова - намек на песню христианского хип-хоп певца Тоби Маккиганса 2012 года.

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После этого мужчина застрелился. Видео сразу начали массово распространять в сетях.

Facebook удалил оригинал. Однако его дальше массово распространяют.

Друзья покойного рассказали журналистам о тщетных попытках отговорить его от суицидальных мыслей.

Также на разных платформах идут дебаты, что компаниям-владельцам соцсетей следует активнее противодействовать распространению подобных видео через группы троллей, удалять аккаунты и эффективнее определять шокирующий контент.