Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)

Фото: dailymail.co.uk

57 человек убили, из них 16 обезглавили в результате бунта среди заключенных в региональном восстановительном центре Альтамира в северном штате Пара Бразилии.

Шокирующие кадры игры в футбол отрезанными головами опубликовали в Daily Mail.

Отмечается, что во время мятежа члены банды с одной тюремного блока вторглись в другой и подожгли комнату. В результате многие заключенные задохнулись.

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Кроме того, двое сотрудников исправительных учреждений взяли в заложники во время беспорядков. Позже их освободили.

Бразильские власти не назвала две конкурирующие банды, причастных к теракту. Сообщается, что тюрьма рассчитана на 200 заключенных, но была занята 311 зэками.

Насилие в бразильских тюрьмах распространенное явление. Страна занимает третье место в мире по количеству заключенных, которая составляет около 700 тысяч человек. В 2017 году не менее 33 человек погибли в ходе тюремного бунта в тюрьме Агрикола Монти ди-Кристу в северном бразильском штате Рорайма.