Отравленного Навального попытаются вывезти на лечение в Европу

Алексея Навального соратники попытаются перевезти на лечение в Европу. Фото: slovoidilo.ua

Алексея Навального соратники попытаются эвакуировать в Европу, для лечения в клинике в Страсбурге или Ганновере.

Об этом терапевт и кардиолог, который наблюдает Навального с 2013 года, Ярослав Ашихмин сообщил изданию "Медуза".

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы стараемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется коонавирусом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут", - сказал Ашихмин .

Врач подчеркнул, что крайне важно, чтобы омские медики отдали пациента. Ведь токсикология - очень специфическая сфера, и омским врачам может банально не хватить опыта, чтобы вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то пока неизвестным токсином.

"Перед врачами стоит 2 задачи: выхаживания пациента в очень тяжелом состоянии. Эта задача может быть решена в" Склиф "на уровне западных клиник. Но есть вторая задача: поиск вещества, которое, возможно, вызвало отравление. Именно в этой конкретной ситуации в западных клиник может быть потенциально больше опыта ", - сказал Ашихмин.

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Он утверждает, что Навальный был абсолютно здоров, и точно не имел никаких болезней, которые могли бы вызвать нынешние симптомы. Так же, предварительное отравления не могло привести к осложнениям.

"В Навального ранее никаких болезней, которые могли бы так декомпенсуватися, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже это на отравление? Похоже", - сказал врач.

Между тем, по сообщению прессекретаркы Навального Киры Ярмыш, полицейские требуют передать им для осмотра личные вещи оппозиционера, включая багажом, который находился в салоне самолета. Она заявила, что правоохранители, вероятно, попытаются переложить вину за отравление на самого Навального - якобы тот сам выпил или съел что-то. И это Ярмиш назвала полной чушью.

"Ну понятно. Просто чай плохой попался. Это держпропаганда сейчас и будет делать - визжать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением здесь нет ", - заявила пресс-секретарь оппозиционера.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.