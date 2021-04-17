Отравление Скрипалей: Чехия объявила подозреваемых в розыск

Полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняют в отравлении Скрипалей в британском Солсбери.

Их подозревают в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Эти лица в октябре 2014 года приехали в Прагу, а затем в Моравскосилезький и Злинский край. Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов.

"Они использовали минимум два удостоверения личности, когда впервые заявили о себе с двумя российскими паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а затем - по молдавским паспортом на имя Николая Попа и паспортом Таджикистана на имя Руслана Табарова", - говорится в заявлении.

Правоохранители просят обращаться к ним в случае наличия информации об этих мужчин и их перемещения по Чехии. Полиция также обнародовала фото Петрова и Боширова.

3 года назад на 69-летнего Скрипаля и его 37-летнюю дочь Юлию совершили покушение. Британские детективы считают, что пару пытались убить смертельным российским нервно-паралитическим ядом "Новичок". Его распылили на дверную ручку дома. Лондон обвинил российскую военную разведку ГРУ в нападении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.