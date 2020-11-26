Отравление Навального: следы "Новичка" нашли и на других предметах

Нашли следы "Новичка" и на других предметах. Фото: Instagram

Правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы "Новичок", помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее.

Немецкие власти заявили, что утверждение о том, что следы "Новичка" находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствует действительности, следует из ответа правительства на депутатский запрос представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Представители правительства признали существование "иных предметов", на которых были обнаружены следы яда, помимо бутылки с водой. В то же время обнаруженные следы "Новичка" не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

По данным немецких властей, впервые следы отравления "Новичком" были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии бундесвера без участия иностранных специалистов. Однако затем эти следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5 и 6 сентября, "вне всяких сомнений" обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

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Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его после длительных согласований с российскими властями доставили для лечения в Берлин. 19 суток российский политик находился в искусственной коме.