Отравление Навального может испортить отношения России и США

Мировое сообщество отреагировало на сообщение об отравлении Алексея Навального. Фото: Евгений Фельдман

Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сказал Трамп во время брифинга в Белом доме, пишет Reuters.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что подозрение об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "вызывает большое беспокойство, и это может повлиять на отношения США и России".

"Он очень смелый человек. Смелый политик, который противостоял Путину внутри России. Наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей", - сказал О'Брайан в интервью Fox News.

"Это очень важно, и если россияне стояли за этим ... мы будем определятьо, как будем иметь дело с русскими в будущем", - подчеркнул.

На сообщение об отравлении Навального отреагировали также европейские лидеры, сообщает CNN.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна готова предложить Навальному "всю необходимую помощь", включая убежище.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в области здравоохранения, убежища и защиты", - заявил Макрон в четверг вечером в совместном выступлении с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Французский лидер призвал к "полной ясности" относительно обстоятельств госпитализации Навального.

"Мы будем чрезвычайно бдительны относительно дальнейших действий и расследований, которые будут проводиться. Прежде всего, я надеюсь, что его удастся спасти", - добавил Макрон.

Ангела Меркель сообщила о готовности Германии предоставить Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

"Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - сказала глава германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с Эмманюэлем Макроном.

Немецкая общественная организация Фонд "Кино за мир" отправила медицинский самолет в Россию, пытаясь эвакуировать Навального. Однако непонятно, позволят ли эвакуацию российские власти.

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"Это не политические действия, а гуманитарные усилия", - заявил основатель общественной организации Яка Бизиль. Добавил - если команда эвакуирует Навального, его перевезут в Берлин на лечение в городскую клинику Шарите.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус охарактеризовал сообщение о подозрении об отравлении Навального как "большое беспокойство".

"Если это подтвердится, ответственные должны столкнуться с последствиями. Внимательно следя за ситуацией, желаем ему силы и скорейшего выздоровления", - сказал.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал, что "глубоко обеспокоен" сообщениями о том, что Навальный "отравлен во время рейса в Москву и сейчас находится в коме в реанимации".

Яд в организме Навального идентифицировали как очень опасный - якобы он может повредить окружающим. Поэтому приближаться к нему можно только в специальных защитных костюмах. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.