Отравление Навального: 56 стран требуют от России расследование

Организация по запрещению химического оружия потребовала от Росиии проведения "оперативного и чистого" расследование дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
С совместным заявлением выступило 56 с 193 стран-участниц, говорится в сообщении ОЗХО в Twitter.
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Великобритания, весь состав ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и другие страны осудили отравления Навального нервно-паралитическим ядом из группы "Новичка".
Они оказали доверие к результатам расследования независимых экспертов ОЗХО.
UK is pleased to join 55 other States Parties in a joint statement to #CSP25 on the Navalny issue https://t.co/q9xjoDzH1f— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) November 30, 2020
Недавно стало известно, что правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы "Новичок".
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