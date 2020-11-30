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понедельник, 30 ноября 2020 17:26

Отравление Навального: 56 стран требуют от России расследование

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Отравление Навального: 56 стран требуют от России расследование
ОЗХО настаивают на расследовании дела об отравлении Алексея Навального. Фото: www.unn.com.ua

Организация по запрещению химического оружия потребовала от Росиии проведения "оперативного и чистого" расследование дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

С совместным заявлением выступило 56 с 193 стран-участниц, говорится в сообщении ОЗХО в Twitter.

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Великобритания, весь состав ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и другие страны осудили отравления Навального нервно-паралитическим ядом из группы "Новичка".

Они оказали доверие к результатам расследования независимых экспертов ОЗХО.

Недавно стало известно, что правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы "Новичок".

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30
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