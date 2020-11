Отравление Навального: 56 стран требуют от России расследование

Организация по запрещению химического оружия потребовала от Росиии проведения "оперативного и чистого" расследование дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

С совместным заявлением выступило 56 с 193 стран-участниц, говорится в сообщении ОЗХО в Twitter.

Великобритания, весь состав ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и другие страны осудили отравления Навального нервно-паралитическим ядом из группы "Новичка".

Они оказали доверие к результатам расследования независимых экспертов ОЗХО.

UK is pleased to join 55 other States Parties in a joint statement to #CSP25 on the Navalny issue https://t.co/q9xjoDzH1f