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Отравившие Навального ФСБешники причастны к трем убийствам - Bellingcat

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Отравившие Навального ФСБешники причастны к трем убийствам - Bellingcat
Российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа. Фото: Reuters

Группа расследователей Bellingcat в ближайшие две недели опубликует материал о трех убийствах, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ России, заподозренные ранее в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил в интервью "Эху Москвы" журналист Bellingcat Христо Грозева.

На днях журналист обнародовал сведения о передвижении предполагаемых участников покушения на российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые упоминали в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.

По каждому из упомянутых в таблице собраны данные об их перемещения, в том числе даты путешествий, пункты отправления и прибытия, иногда - номер рейса.

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Расследование о покушении на Навального опубликовали 14 декабря, его провели Bellingcat с участием издание The Insider, телеканала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. Речь идет о том, что Навального отравила боевым веществом из группы "Новичок" спецгруппа сотрудников ФСБ, которые следили за ним несколько лет. Подробно рассказывается о передвижении по стране этих лиц, среди которых есть старшие офицеры ФСБ, данные об их звонках и о позиционировании телефонов.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал расследование Bellingcat на ежегодной пресс конференции, заявив, что если бы политика "хотели отравить - отравили бы".

Евросоюз и Великобритания заморозили активы и запретили поездки шести российским чиновникам, предположительно ответственным за отравления Навального. Также под санкциями оказалось юридическое лицо, участвующее в программе создания военных нервно-паралитических средств "Новичок".

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