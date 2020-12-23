"Отпечаток на всей нации" - сербская оппозиция требует отставки Додика из-за подареной украинской иконы Лаврову

Члены президиумa требуют отставки Милорад Додик. Фото: Reuters

Сербская оппозиция требует освободить от должности главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, который подарил украинскую 300-летнюю икону министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом сообщил Balkan Insight.

Додик и его команда не дали никаких комментариев относительно инцидента.

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"Единственный правильный путь - это отставка, отрешение от должности, занимая которую, он явно не знает, как действовать и спасти нас от большего позора", - заявил лидер партии Демократический прогресс Бронислав Боренович.

По словам Бореновича, ряд ошибок и злоупотреблений должности достиг кульминации из-за подарка иконы.

Лидер оппозиционной партии "Сербская демократическая" Мирко Сарович надеется, что виновные не уйдут от ответственности, ведь это дело "оставляет отпечаток на всей нации".

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросили Министерство иностранных дел страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.