Отпечатки динозавра нашли на пляже Уэльса

На юге Уэльса в городе Пенарте нашли давние отпечатки. Ученые считают, что они могут принадлежать большим динозаврам, а их возраст — более 200 млн лет.
Об этом сообщили в лондонском Музее естествознания.
Отпечатки динозавра нашел палеонтолог-любитель Керри Ризом в 2020 году и сообщил об этом музею.
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Ученые сначала достаточно скептически отнеслись к находке, но после анализа предположили, что отпечатки действительно могут принадлежать динозавру.
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Большие размеры и форма отпечатков свидетельствуют о том, что они могли принадлежать динозавру-завроподоморфу. Хотя по следам трудно определить точный вид, ученые предполагают, что это был динозавр рода Камелотия, их останки уже находили на территории Англии.
Соавтор исследования профессор Пол Барретт, специализирующийся на динозаврах, говорит, что количество найденных следов указывает на то, что когда-то это место было местом собрания этих животных.
Хотя многие находки-подтверждения пребывания в местности определенных динозавров являются окаменелостью или костями, в правильных условиях могут сохраниться даже их отпечатки ног. К примеру, если динозавр ступит на мягкую грязь или песок, а затем их высушит солнце, эти следы могут сохраниться до наших дней.
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