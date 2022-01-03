Отпечатки динозавра нашли на пляже Уэльса

На юге Уэльса в городе Пенарте нашли давние отпечатки. Ученые считают, что они могут принадлежать большим динозаврам, а их возраст — более 200 млн лет.

Об этом сообщили в лондонском Музее естествознания.

Отпечатки динозавра нашел палеонтолог-любитель Керри Ризом в 2020 году и сообщил об этом музею.

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Ученые сначала достаточно скептически отнеслись к находке, но после анализа предположили, что отпечатки действительно могут принадлежать динозавру.

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Большие размеры и форма отпечатков свидетельствуют о том, что они могли принадлежать динозавру-завроподоморфу. Хотя по следам трудно определить точный вид, ученые предполагают, что это был динозавр рода Камелотия, их останки уже находили на территории Англии.

Автор: Wikimedia Commons Реконструкция вида динозавра рода Camelotia

Соавтор исследования профессор Пол Барретт, специализирующийся на динозаврах, говорит, что количество найденных следов указывает на то, что когда-то это место было местом собрания этих животных.

Хотя многие находки-подтверждения пребывания в местности определенных динозавров являются окаменелостью или костями, в правильных условиях могут сохраниться даже их отпечатки ног. К примеру, если динозавр ступит на мягкую грязь или песок, а затем их высушит солнце, эти следы могут сохраниться до наших дней.

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