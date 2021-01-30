Отменили самый большой в мире музыкальный фестиваль

В США в третий раз отменили крупнейший в мире музыкальный фестиваль. Фото: REUTERS

Самый масштабный из музыкальных фестивалей мира Coachella отменили.

Он должен был состоятся с 9 по 18 апреля. Проведение в третий раз отложили из-за опасений вспышки коронавируса. Также отменен фестиваль Stagecoach, сообщил представитель системы здравоохранения округа Риверсайд в Калифорнии Кэмерон Кайзер в Twitter.

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"В связи с пандемией, офицер здравоохранения доктор Камерон Кайзер подписал распоряжение о здравоохранении, которое отменяет фестивали музыки и искусств Coachella и Stagecoach, запланированные на апрель 2021 года. Мы с нетерпением ждем, когда события смогут вернуться" , - говорится в сообщении.

В прошлом году фестиваль Coachella отменили, отметив, что мероприятие состоится в 2021 году. Мероприятие отменили впервые за 20 лет. Каждый из фестивальных дней посещает более 100 тыс. человек из разных уголков мира.