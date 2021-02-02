Открытый гей впервые стал министром в США

Буттиджича утвердили в должности министра транспорта. Фото: Reuters

Верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Питера Буттиджича в должности министра транспорта.

Он стал первым открытым геем, которого Сенат утвердил в качестве члена администрации США, сообщает CNN.

Буттиджича на должность выдвинул президент США Джо Байден.

Он стал 4-м утвержденным членом нового кабинета Байдена.

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Буттиджич возглавил министерство, которое управляет национальными авиалиниями, шоссе и транспортными системами.

По сравнению с первыми днями пребывания в должности рейтинг 46-го президента США Джо Байдена снизился на 2%. Онлайн-опрос среди 945 избирателей провело издание The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса.