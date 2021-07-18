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воскресенье, 18 июля 2021 14:28

Открылся крупнейший в мире планетарий
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В Шанхае открыли самый большой в мире планетарий.

С сегодняшнего дня в него могут приходить посетители. Об этом сообщает Синьхуа.

Площадь планетария составляет около 58,6 тыс. кв. м. В нем представлены около 70 метеоритов с Луны, Марса и астероида Веста и более 120 коллекций культурных реликвий, среди которых работы Ньютона, Галилея и Кеплера.

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В Шанхае заработал крупнейший планетарий в мире. Фото: Синьхуа
В Шанхае заработал крупнейший планетарий в мире. Фото: Синьхуа
В Шанхае заработал крупнейший планетарий в мире. Фото: Синьхуа
В Шанхае заработал крупнейший планетарий в мире. Фото: Синьхуа
В Шанхае заработал крупнейший планетарий в мире. Фото: Синьхуа

Среди экспонатов - образцы лунного грунта, доставленного китайским лунным зондом Чанъэ-5.

Кроме того, в планетарии внедрены такие технологии, как визуализация данных, дополнена и виртуальная реальность, а также биометрические технологии.

В первый же день работы в планетарий пришло несколько тысяч посетителей, а билеты на ближайшую неделю уже распроданы.

30 июня над Киевщине нависли тучи, которые можно увидеть только на закате. Образуются серебристые облака в высоких слоях атмосферы - мезосфере - на высоте 80 км над поверхностью Земли.

Серебристые облака обычно бесцветные или бледно-голубые. Иногда наблюдаются другие цвета. Например, красный и зеленый. Считается, что состоят облака из кристаллов льда, которые образуются на мелких частицах пыли от метеоров.

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Дата
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