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вторник, 23 февраля 2021 09:55

Открыли музей с единственным экспонатом
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В испанском городке Л'Асплуга-да-Франкули открылся необычный музей одного экспоната El Museu Particular. За стеклом единственной витрины заведения представлен 1 предмет. В феврале им стала вилка, которую в марте заменит что-то другое: игрушка или целлофановый пакет.

Авторы идеи музея - историки Алекс Ребола и Анна Мария Андеверт. Цель их проекта - представить дом как этнографический музей, в котором полно неизученных предметов. В течение года они планируют рассказывать истории бытовых вещей на своем сайте и в соцсетях.

Фото: instagram.com/museuparticular

"Начинаешь думать о вещах, о которых раньше не задумывался, например, о происхождении предметов, которыми мы пользуемся каждый день", - говорит Ребола о самоизоляции, которая стала для историка источником вдохновения.

1-й экспонат частного музея - обычная вилка. В окошке выставочной витрины можно увидеть также небольшой плакат с основной информацией о ней. Впрочем, на веб-сайте проекта авторы рассказывают об истории происхождения экспоната, связывают объект с современным искусством или поп-культурой.

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В столице открыли музей науки. Над его созданием работали эксперты из многих стран в течение 3 лет, а государство на это выделило 50 млн грн.

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23
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