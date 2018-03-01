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пятница, 02 марта 2018 06:05

Откроют уникальные горящие американские горки из дерева
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22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет
Фото: Alton Towers Resort
22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет
22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет
22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет
22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет
22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет
22-метровый Wicker Man строили в течение четырех лет

Уникальные деревянные американские горки Wicker Man стоимостью почти $ 22 млн откроют весной в этом году в парке развлечений "Alton Towers" британского графства Стаффордширский.

Подобный аттракцион не открывался последние 21 год. Откроется весной этого года. На его сооружение потратили 4 года. Невероятный аттракцион сняли с помощью дрона, сообщает Daily Mail.

Аттракцион имеет высоту 22 м, длину 618 м. Дизайнеры проекта вдохновлялись фильмом ужасов "Плетеный человек" 1973 года.

В каждой поездке смогут принять участие 24 человека. Рейками курсировать два деревянных поезда, каждый - с 6 вагогамы, рассказывает The Sun.

К строительству привлекли почти 1000 человек. Многие из них - местные жители. Приблизительная дата видккиття атракциону- 17 марта.

Видео снимали ночью, что позволило использовать огненные спецэффекты. По рельсах запустили пустые поезда. На кадрах видно, что центральным элементом будет конструкция с двумя сторонами. На одном - лицо человека несколько метров в высоту, на другом - баранья морда.

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Владельцы парка развлечений компания Merlin Entertainmen рассказала об особенностях работы аттракциона. Перед поездкой их гостей поведут в лес и познакомят с тайным сообществом. Театрализованное действие будет отражать языческие ритуалы. К ним привлекут посетителей. Все это будет происходить под ритмичную мистическую музыку и возгласы актеров.

В конце декабря в калифорнийском Диснейленде проблемы с электроснабжением привели к блокированию сотен посетителей на аттракционах парка. Люди из двух аттракционов были эвакуированы. Известно, что причиной инцидента стала авария на одной из трансформаторных подстанций.

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