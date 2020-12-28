Отказались от комендантского часа в новогоднюю ночь

В Польше не будут вводить комендантский час. Фото: 112 Украина

Польша отказывается от комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января.

Граждан настоятельно просят не перемещаться, пишет издание Wiadomosci со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

"Мы не вводим комендантский час, поскольку для этого, с согласия президента, нам пришлось бы ввести чрезвычайное положение", - подчеркнул глава польского правительства.

Он также попросил поляков находиться дома в новогоднюю ночь и не пользоваться фейерверками.

"Настоятельно призываем вас не передвигаться и не использовать салюты, чтобы новогодняя ночь прошла спокойно. Я знаю, что это не то, чего мы ожидали несколько недель назад, но именно так должно быть в этом году", - добавил Моравецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Евросоюзе началась вакцинация против коронавируса

Напомним, с 28 декабря в Польшу изменяется режим въезда украинцев.