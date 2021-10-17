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воскресенье, 17 октября 2021 14:38

Отец смертельно больного мальчика сам создал лекарства

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Отец смертельно больного мальчика сам создал лекарства
Китаец создал лекарства в домашней лаборатории. Фото: Weibo

В Китае отец мальчика, который страдает от смертельной болезни Менкеса, самостоятельно создал для сына лекарство.

Болезнь вызывает замедление роста, патологии нервной системы и закручивание волос, из-за чего болезнь Менкеса также называют "болезнь кудрявых волос". Об этом сообщает South China Morning Post.

Патология такого рода появляется из-за нарушения клеточного транспортировки меде в организме - дети с этой болезнью живут только несколько лет.

Болезнь вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерно закручивания волос, благодаря чему болезнь Менкеса также называется "болезнь кудрявых волос".

"Я чувствовал себя опустошенным, но не мог сдаться. Как можно было отказаться от собственного ребенка?", - рассказал отец ребенка Сюй Вэй о своих чувствах, когда узнал причину замедленного развития своего сына.

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30-летний мужчина, не нашел средства для лечения этого заболевания, поэтому решил сам создать лекарство.

На тот момент у него было только среднее образование, поэтому мужчина записался на общедоступные курсы в университете, чтобы научиться производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества.

Из-за сложности и дороговизны промышленного производства лекарств, Сюй Вэй решил создать лекарство у себя дома.

Сначала мужчина испытал препарат на крысах, потом на себе и только потом дал сыну. Обследование показало, что лекарства помогло ему частично вылечиться. Мальчик жив, но все еще не может переворачиваться и разговаривать.

"Модерна" готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека в сентябре.

Вакцина от ВИЧ будет работать так же, как и вакцина от коронавируса. В ее основе будет лежать та же основа мРНК-1644 - технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация о антиген-возбудитель болезни.

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Дата
17
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