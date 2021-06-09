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среда, 09 июня 2021 10:58

Отец Протасевича сообщил о тяжелом состоянии сына в СИЗО

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Отец Протасевича сообщил о тяжелом состоянии сына в СИЗО
Протасевич в СИЗО перенес тяжелую форму тонзиллита. Фото: Handout via REUTERS TV

К задержанному оппозиционному журналисту и соучредителя белорусского Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу наконец пустили адвоката.

Об этом сообщил его отец Дмитрий Протасевич в интервью "Радио НВ".

По словам адвоката журналиста, Роман перенес тяжелую форму тонзиллита - воспалительный процесс в небных миндалинах, который сопровождается болью и покраснением.

"У него были проблемы с горлом. Какое лечение предоставляли, как они его лечили - нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнять этот вопрос", - прокомментировал отец Протасевича.

Дмитрий отметил, что адвокат не мог попасть к Роману 11 дней. Вчера следственные действия с ним продолжались 7 ч.

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"У нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые инкриминируются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя. Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. 7 часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился или допрос, то ли не допрос. Мы до сих пор не можем уточнить у адвоката много деталей", - рассказал Дмитрий Протасевич.

Отец считает, что над сыном издеваются и заставляют выражать приверженность режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада". Мы это слышим 26 лет. Что "в оппозиции раскол". Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, что от него хотели добиться", - сказал он.

Он добавил, что делает все, чтобы помочь сыну, чтобы к нему допустили врачей.

"Его здоровье вызывает у нас опасения. Мы стараемся найти к нему путь. У людей, содержащихся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему книги передавать нельзя. У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда пошли. Ни передач, ни посылок, ни писем у него с 25 мая, нет", - сообщил Дмитрий Протасевич.

23 мая белорусский режим Лукашенко обратился к принудительной посадке самолета компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

3 июня белорусское пропагандистское телевидение продемонстрировало "интервью" с Протасевичем, в котором блогер наговаривает на себя, осуждает оппозиционную деятельность против Лукашенко и выражается в поддержку режима.

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