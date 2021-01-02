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суббота, 02 января 2021 10:18

Отец премьера Великобритании после выхода страны из ЕС берет французское гражданство

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Отец премьера Великобритании после выхода страны из ЕС берет французское гражданство
Стэнли Джонсон на референдуме по выходу Великобритании из ЕС голосовал против. Фото: REUTERS

Правительство Франции одобрило заявление Стэнли Джонсона, отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на получение гражданства страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Французское правительство удовлетворило желание Стэнли Джонсона 1 января. Мол, это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к Евросоюзу даже после Brexit.

Стэнли Джонсон представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европарламента. Во время референдума по выходу Великобритании из ЕС голосовал против.

"Для меня не вопрос, француз ли я. Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка. Итак, для меня это вопрос возвращения того, что я уже имею", - говорит отец британского премьера.

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24 декабря Великобритания и ЕС согласовали историческое соглашение о торговых отношениях после завершения переходного периода Brexit. 31 декабря Елизавета II издала так называемую королевскую санкцию законопроекту об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit, согласно которой соглашение вступает в силу. За час до 2021 года Великобритания окончательно вышла из единого рынка с ЕС. Так, начали действовать новые правила поездок, торговли, иммиграции и безопасности сотрудничества.

31 января 2020 Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.

За выход из ЕС британцы проголосовали на референдуме 2016-го. За были 51,9% избирателей при явке более 72%. В волеизъявлении приняли участие более 33,5 млн человек.

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Дата
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