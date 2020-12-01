От Трампа ушел советник по Covid-19, который имел скандальную репутацию

Скотт Атлас имел сомнительный авторитет из-за позиции относительно пандемии. Фото: AP

Специальный советник президента США по вопросам противостояния коронавируса Скотт Атлас подал отставку.

Он ушел из команды президента раньше, чем завершался его срок полномочий, сообщает The Hill.

"Я упорно трудился с особым фокусом внимания - спасти жизнь и помогать американцам во время этой пандемии", - заявил эксчиновник в понедельник.

Атлас присоединился к администрации Трампа в августе на особых условиях - в качестве специального государственного служащего. Он имел право работать на должности 130 дней. Срок его полномочий должен был закончиться на этой неделе, однако Атлас ушел с поста раньше.

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Скотт Атлас, не считается экспертом по инфекционным заболеваниям, имел сомнительный авторитет среди специалистов из-за его влияние на позицию президента по пандемии. Он, в частности, отстаивал противоречивую теорию, касающуюся появления в обществе коллективного иммунитета без обязательной всеобъемлющей иммунизации.