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четверг, 31 октября 2019 13:48

От Трампа уходит советник по России, который будет свидетельствовать в Конгрессе

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От Трампа уходит советник по России, который будет свидетельствовать в Конгрессе
Советник Трампа будет свидетельствовать в Конгрессе. Фото: misstits.co

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон уходит со своего поста.

Об этом сообщает National Public Radio.

Собеседник радиостанции добавил, что он "некоторое время" рассматривал возможность ухода из администрации президента.

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Моррисон начал работать в Совете нацбезопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защиты. На посту главного советника Трампа по России он сменил Фиону Хилл, которая пошла в августе.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, который сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро ближневосточных делах.

Том Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках расследования процедуры импичмента Дональда Трампа.

Представители украинской власти не будут давать показания в Конгрессе США об импичменте Дональда Трампа.

Потому что Украина не имеет к этому никакого отношения, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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