От суицидов за месяц умерло больше, чем за год от коронавируса

Японка Эрико Кобаяши, которая в прошлом боролась с психическими расстройствами / CNN

Японская правительственная статистика показывает, что в октябре самоубийства унесли больше жизней, чем Covid-19 за все 2020 год.

По данным Национального полицейского управления Японии, ежемесячное количество самоубийств в стране достигло 2153 в октябре. По данным японского министерства здравоохранения, количество умерших от Covid-19 в Японии сейчас - 2087. Об этом пишет CNN.



Япония - одна из немногих крупных экономик, которая оперативно раскрывает данные о самоубийствах. Последние национальные данные по США, например, датируются 2018-ым. Японские данные могут дать другим странам представление о влиянии пандемии на психическое здоровье жителей и наиболее уязвимые группы населения.

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"У нас даже не было строгого карантина. Влияние Covid-19 незначительно по сравнению с другими странами. Но видим рост количества суицидов. Это свидетельствует, что в других странах тоже может быть похожий рост числа самоубийств", - сказал доцент Университета Васэда в Токио Мичико Уэда.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Япония давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире. В 2016-м уровень смертности от суицидов в стране составил 18,5 на 100 тыс. человек, уступая только Южной Кореи в регионе, и почти вдвое превышая средний годовой показатель в мире - 10,6 на 100 тыс. человек. В Украине в 2016-м количество суицидов на 100 тыс. населения была такое же, как в Японии - 18,5.