От России и Беларуси зависит, будет ли в регионе война - Лукашенко

Лукашенко считает, что от него и от путина зависит, будет ли война. Фото: livejournal.com

От связи России и Беларуси зависит, будет в регионе мир или война.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, пишет БЕЛТА.

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"Только объединившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связи Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - прокомментировал он.

По его словам, протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального - это наглая попытка расшатать РФ, чтобы потом синхронизироваться с митингами в Беларуси.

Лукашенко считает, что все акции протеста поддерживаются и финансируются внешними силами, которые заинтересованы в срыве интеграции РФ и Беларуси.

Посольство Швеции уже 5 месяцев скрывает двух белорусов, бежавших от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.