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пятница, 02 апреля 2021 13:12

От передозировки наркотиками за год в стране умерли 88 тыс. человек

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От передозировки наркотиками за год в стране умерли 88 тыс. человек
Рой Ли с девушкой Трин Миллс, когда и держит фото своего сына Шейна Роберта Миллса в День черного шарика, посвященный тем, кто умер от передозировки, 6 марта 2021-му. В 2015-м Миллс потеряла сына через 2 дня после его 30-летия / Getty Images

Около 88 тыс. людей умерли в США от передозировки наркотиками за год - с августа 2019 года по август 2020-го.

Наркотики, которые используют для лечения сильной боли, в последние годы стали причиной более 70% всех смертей от передозировок. В стране в год коронавируса зафиксировали резкий скачок количества смертей, связанных с наркотиками. Об этом пишет Independent.

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По словам исполняющего обязанности главы Управления национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома, за год количество смертей от передозировок выросла на 20 тыс.

За последние 2 десятилетия от передозировок в США умерли около 841 тыс. человек. Количество смертей ежегодно растет, начиная с 1999-го. В 2010 году более 38 тыс. американцев умерли от передозировки. В 2019-м 70,6 тыс. 28% умерли от опиоидов, которые им продали по рецептам.

По данным Национального института борьбы со злоупотреблением наркотиками, до 29% пациентов, которым прописали опиоиды для лечения хронической боли, злоупотребляют ими.

В некоторых городах уровень смертности от передозировок превзошел уровень убийств. Смертельные партии героина с добавлением фентанила циркулировали по всей территории США, а война с наркотиками жестко криминализировала употребления, что убедило многих американцев полагаться на незаконные рынки.

Ожидается, что Белый дом вскоре представит план из 7 частей по снижению уровня смертности от передозировок.

От коронавируса в год в США с населением 328 млн человек умерли более 553 тыс. человек.

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