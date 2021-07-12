От мощных ударов молнии погибли девять человек, среди них дети

Молния убила девять человек. Фото: PEXELS

В западном штате Раджастхан, Индия, погибли от удара молнии девять человек, среди них семеро детей. Инциденты произошли после аномальных ливней.

Об этом сообщило издание Xinhua.

Молнии поражали в районах Кота, Джалавар и Дхаулпур в Раджастхане.

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Трое детей погибли в районе Дхаулпур. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в районах Кота и Джалавар.

По словам главного министра Раджастхана Ашока Гелота, другим пострадавшим в результате удара молнии предоставляется медицинское обслуживание.

Также местные власти выразили соболезнования семьям и близким погибших.

В селе Горенка под Киевом после удара молнии загорелся дом. Инцидент произошел 4 июля примерно в 17:15 на ул. Приозерная. Обошлось без пострадавших.