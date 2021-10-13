От коронавируса за сутки умер 471 украинец

Арт-перформанс со сценой символической смерти в отделении реанимации пациентов с Covid-19 во время акции "Привейте наш мир" или VOW в Киеве, 12 октября 2021 года / Getty Images

За прошедшие сутки, 12 октября, в Украине зафиксировали 16309 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 1588 детей и 288 медиков.

С начала кампании вакцинации в Украине сделали почти 14 млн прививок. Полностью вакцинированы 6,2 млн украинском или 14% населения. Это второй худший показатель в Европе, после Армении. Об этом сообщает Минздрав.

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За минувшие сутки провели почти 153 тыс. прививок. Более 73 тыс. украинцев 12 октября стали полностью вакцинированными. Прививки проводили 1000 мобильных бригад в 3140 пунктах прививок и 345 центрах вакцинации.

За минувшие сутки госпитализированы 4901 украинца. 471 больной коронавирус умер.

За все время пандемии в Украине заболело почти 2,58 млн украинцев. Умерли 59523 из них.

В мире 11 октября 6745 человек в сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина была на четвертом месте в мире и на третьем в Европе. В этот день от Covid-19 умерли 352 украинца.