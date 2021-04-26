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понедельник, 26 апреля 2021 12:05

От коронавируса в стране каждые 4 мин умирает человек

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От коронавируса в стране каждые 4 мин умирает человек
Женщина и ее семья услышала новость о смерти мужа в Индии, 15 апреля / Reuters

За последние 24 ч. в Индии подтверждено почти 350 тыс. случаев заражения коронавируса. Это четвертый день рекордного роста в стране.

Индийский премьер Нарендра Моди признал, что волна инфекций захлестнула страну. В большинстве больниц нет коек для пациентов с Covid-19 и кислорода. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Семьи привозят больных в машинах и ставят их с баллонами перед больницами, умоляя принять пациентов.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал продлил на неделю полный локдаун столицы, который должен закончиться в понедельник, 26 апреля. Так хочет остановить распространение вируса, от которого погибает один индиец каждые 4 мин. и около 2,8 тыс. человек в день.

В Индии с населением 1,366 млрд людей количество заболевших коронавирусом, достигает 17 млн ​​человек умерли более 193 тыс. Только за последний месяц ежедневное количество новых случаев заражения выросла в восемь раз, а смертей - в 10 раз.

"Страна на грани гуманитарной катастрофы", - говорит декан американской Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа.

Правительство премьера Моди обвиняют в потере бдительности, ибо позволял массовые религиозные и политические собрания, когда количество больных в Индии упала ниже 10 тыс. в день.

"Мы были слишком самоуверенными после того, как успешно победили первую волну, но другая волна потрясла нацию. Призываю сограждан пройти вакцинацию и проявлять крайнюю осторожность", - сказал премьер.

США выразили обеспокоенность чрезвычайно высокими темпами инфицирования в Индии. Госсекретарь Энтони Блинкен написал, что Америка "вскоре предоставит дополнительную поддержку индийцам и их героическим медикам".

Штаты ранее критиковали за ограничение экспорта сырья, необходимого для производства вакцин, и введение эмбарго, заблокировало производство вакцин AstraZeneca. В апреле Институт сывороток Индии, крупнейший в мире производитель вакцин, призвал президента США снять эмбарго, а некоторые конгрессмены призвали Байдена передать Индии неиспользованные вакцины.

Издание Indian Express со ссылкой на внутренние правительственные анализы пишет, что пик заражений в Индии должен прийтись на середину мая, а ежедневное количество заражений достигнет тогда полмиллиона случаев.

В Индии недавно обнаружили двойной мутантный вирус, который является причиной все большего числа заражений. Эта мутация уже обнаружена также в трех странах Европы.

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Дата
26
апреля

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