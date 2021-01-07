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четверг, 07 января 2021 23:19

От коронавируса умерла мать российского экс-шпиона

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От коронавируса умерла мать российского экс-шпиона
Коронавирус унес жизни матери Сергея Скрипаля. Фото: Reuters

Умерла мать бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

93-летняя женщина лежала с коронавирусом в больнице. Она находилась в реанимации Ярославля с 25-процентным поражением легких, сообщают РИА Новости.

"Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала", - рассказали в семье Скрипаля.

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Российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен разработанным в СССР веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери.
Он до сих пор дышит через трубку. Однако его место жительство неизвестно.

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