От коронавируса умер боснийский министр

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич умер от коронавируса.
Умер он в одной из столичных больниц, куда он был госпитализирован на прошлой неделе, сообщает "Радио свобода".
Члену правительства было 53 года.
Два дня назад Букваревича подключили к системе поддержки дыхания.
Погибший работал в правительстве с 2015 года.
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По последним данным, в Боснии и Герцеговине зарегистрировали 11 000 случаев заболевания коронавирус, из них летальных - 316. Население страны составляет около 3,2 млн.
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