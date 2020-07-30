От коронавируса умер боснийский министр

Салко Букваревич умер от коронавируса. Фото: Корреспондент

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич умер от коронавируса.

Умер он в одной из столичных больниц, куда он был госпитализирован на прошлой неделе, сообщает "Радио свобода".

Члену правительства было 53 года.

Два дня назад Букваревича подключили к системе поддержки дыхания.

Погибший работал в правительстве с 2015 года.

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По последним данным, в Боснии и Герцеговине зарегистрировали 11 000 случаев заболевания коронавирус, из них летальных - 316. Население страны составляет около 3,2 млн.