От Covid-19 умер блоггер, который был ярым противником вакцинации

Стивен Гармон умер от коронавируса. Фото: BBC

От коронавируса умер 34-летний блоггер Стивен Гармон, который высмеивал кампании по вакцинации от Covid-19.

Он считал, что от коронавируса должна защищать прежде всего вера. Именно по этой причине он отказывался вакцинироваться и неоднократно открыто смеялся над вакцинациями и в целом с пандемии в мире, информирует издание ВВС.

Мужчина являлся прихожанином церкви Hillsong.

Вскоре после того, как у Стивена Гармона диагностировали Covid-19, у него стала развиваться пневмония.

О своей борьбе с заболеванием блогер сообщал своим подписчикам в социальной сети Twitter. Там же он рассказал, что врачи сообщили ему о том, что ему необходимо будет подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Своих фолловеров он попросил помолиться за него.

За три дня до своей смерти Гармон написал в Twitter пост с обращением к своим подписчикам о том, что всем, кто не верит, что Бог способен исцелить его через аппарат ИВЛ, лучше держаться от него как можно дальше.

Последний пост Стивена был о том, что он таки решил пройти интубацию. Он вновь попросил фолловеров молиться за него и сказал, что не знает, когда проснется. Вскоре после этого медики сообщили, что блогер умер.

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В Израиле с начала августа отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для невакцинированных. Решение о введении платных тестов принято еще и для того, чтобы стимулировать граждан сделать прививку.