Освобожденные школьники рассказали, что террористы морили их голодом

Освобожденные школьники / Reuters

Освобождены 344 школьники, вызволенные от террористов в Нигерии, вернулись домой, к родителям. Они рассказали об условиях пребывания в плену.

Перед встречей с родителями их отвезли на прием к президенту Мухаммаду Бухари, на которого общество последнюю неделю давило, чтобы добился освобождения учащихся и разобрался с опасной ситуацией в Нигерии. Об этом пишет Reuters.

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Один из мальчиков рассказал, что похитители сказали ему, чтобы впоследствии описал их как членов исламистской группировки "Боко Харам".

"Они били нас каждую ночь и утром. Мы много натерпелись. Они давали нам пищу только раз в день и воду два раза в день", - сказал он нигерийскому телеканалу.

Другие ученики тоже рассказали, что похитители приказывали им рассказать, что их похитили "Боко Харам", что учеников били и морили голодом. Школьники рассказали, что похитители были молодые люди, у которых было много оружия.

Боевики на мотоциклах неделю назад напали на школу-интернат для мальчиков в городе Канкара, что в штате Кацина, и отвезли 344-х похищенных в лес на севере страны. Через неделю их спасла служба безопасности Нигерии. Армия заявила, что действовала на основе достоверной разведки и освободила всех похищенных мальчиков.

Многие детали освобождения пока неизвестны - действительно ли "Боко Харам" отвечает за нападение, почему похитили именно мальчиков, был ли оплачен их выкуп и как произошло освобождение?

Похищение привело к протестам. Оно напомнило о похищении "Боко Харам" в 2014-м более 270 школьниц в Нигерии.

Похищение школьников было особенно неприятным для президента Бухаре, который родился в штате Кацина, и не раз объявлял, что "Боко Харам" технически побеждена.

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая на севере Нигерии, а также в Камеруне и Нигере. Она выступает против западного образования, культуры и науки. Основана в 2002-м. Ставит своей целью построение исламского государства с законами шариата. По мнению ее членов, любая общественная или политическая активность, связанные с западными ценностями, поэтому должны быть запрещены. В частности, голосование на выборах, ношение рубашек и брюк, светское образование.

Террористы известны нападениями на церкви, школы, полицейские участки, а также похищения и убийства гражданского населения. В период между 2002 и 2013 годами они убили более 10 тыс. человек. В 2014-м Совет Безопасности ООН признала "Боко Харам" террористической организацией.