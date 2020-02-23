Осужденного убийцу вешали трижды

Джона Ли пытались повесить трижды ФОТО: https://demotywatory.pl/

19-летнего Джона Ли не удалось казнить за убийство Эллен Кейс в британском Эксетере 23-февраля 1885 м.

Ли работал на старушку Кейс. Ее нашли мертвой в кладовке рядом с комнатой Ли 15 ноября 1884-го. У неё были травмы головы и перерезанное горло. Прямых улик против Джона не было. Парень утверждал, что невиновен. Но его все равно приговорили к смертной казни. Кто-то говорил, что Ли жаловался на грубое обращение хозяйки.

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Ли должны были казнить 23 февраля. Ему накинули петлю на шею, но рычаг под ним не сработал. Парень остался стоять. Виселицу проверили с грузом. Все сработало. Ли попытались повесить еще дважды. Каждый раз ничего не происходило. Парня отправили обратно в тюрьму.

Неудачную казнь объяснили Божьим провидением. Смертную казнь отменили. Ли отсидел 22 года в тюрьме. После освобождения переехал в США. Там за деньги рассказывал свою историю. Умер 80-летним.

Сейчас если попытка казни прошла неудачно, ее повторяют.

Мятежники 23 февраля 1820-го планировали убить всех английских министров в доме на улице Като. В историю событие вошло под названием "Заговор на улице Като". Их казнили.