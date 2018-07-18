Осуждаем акты запугивания и насилия: ООН заступилась за ромов в Украине

В ООН осудили ситуацию с цыганами в Украине. Фото: Express

Организация Объединенных Наций осудила насилие над представителями цыганского меньшинства в Украине.

ООН призывает украинские власти принять меры для прекращения систематических преследований цыган. Об этом говорится в официальном заявлении экспертной группы организации.

"Мы осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении представителей цыганского меньшинства в Украине", - сказали в ООН.

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Организация обеспокоена ростом ненависти и насилия на расовой почве в отношении этого сообщества - особенно против ее уязвимых членов, женщин и детей. ООН призывает украинские власти принять все необходимые меры для соблюдения международных обязательств по правам человека, в том числе по защите прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

В селе Великая Добронь возле Ужгорода сгорело здание в цыганском поселении, в котором находилось и дошкольное учреждение. Пожар был таких масштабов, что перекинулся на соседний дом.