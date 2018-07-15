Сгорел ромский детский сад

Фото: mukachevo.net

В селе Большая Добронь возле Ужгорода сгорело здание в ромском поселении, в котором находилось и дошкольное учреждение.

Пожар произошла 15 июля около 3.00, сообщает Mukachevo.net.

Пожар был таких масштабов, что перекинулся на соседний дом. В спасательной службе воздерживаются от комментариев и просят подождать выводов специальной проверки. В результате пожара никто не пострадал.

Местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий, касающихся нацменьшинств в Украине.

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Зато полиция, изучая возможные причины возгорания, опровергает такую ​​версию. Следов, указывающих на умышленный поджог, не обнаружено.

Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству 30-летней женщины. На этом этапе работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.