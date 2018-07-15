 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 288
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 540
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 846
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3483
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8145
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1503
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
4
4
4
4
6
Сгорел ромский детский сад
Сгорел ромский детский сад
В ДТП погиб ребенок
В ДТП погиб ребенок
Мотоциклист попал в смертельную аварию
Мотоциклист попал в смертельную аварию
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Видео
Все видео
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Соседка услышала крики: иностранец взял в заложники женщину
Соседка услышала крики: иностранец взял в заложники женщину
"Могло быть горе" - более тонны раскаленного шлака разлилось на улице
"Могло быть горе" - более тонны раскаленного шлака разлилось на улице
Пожар на мясокомбинате было видно с противоположного берега Днепра
Пожар на мясокомбинате было видно с противоположного берега Днепра
Появилось видео аварийной посадки в аэропорту "Борисполь"
Появилось видео аварийной посадки в аэропорту "Борисполь"
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 729
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3051
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24517
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1350
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 540
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 18:10

Сгорел ромский детский сад
4

  Комментировать

В селе Б. Добронь сгорело здание в ромском поселении, в котором находилось и дошкольное учреждение
Фото: mukachevo.net

В селе Большая Добронь возле Ужгорода сгорело здание в ромском поселении, в котором находилось и дошкольное учреждение.

Пожар произошла 15 июля около 3.00, сообщает Mukachevo.net.

Пожар был таких масштабов, что перекинулся на соседний дом. В спасательной службе воздерживаются от комментариев и просят подождать выводов специальной проверки. В результате пожара никто не пострадал.

Местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий, касающихся нацменьшинств в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное нападение на лагерь ромов: полиция задержала подростков и организатора

Зато полиция, изучая возможные причины возгорания, опровергает такую ​​версию. Следов, указывающих на умышленный поджог, не обнаружено.

Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству 30-летней женщины. На этом этапе работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сгорел ромский детский сад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 23211
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 20677
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 17352
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 13188
Порошенко сделал новое кадровое назначение
Порошенко сделал новое кадровое назначение Просмотров: 12529
Больше всего комментируют
17
Як аннексировали Крым
14
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
8
Хабенский попал в базу "Миротворца"
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 1265
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua