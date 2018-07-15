Сгорел ромский детский сад

В селе Большая Добронь возле Ужгорода сгорело здание в ромском поселении, в котором находилось и дошкольное учреждение.
Пожар произошла 15 июля около 3.00, сообщает Mukachevo.net.
Пожар был таких масштабов, что перекинулся на соседний дом. В спасательной службе воздерживаются от комментариев и просят подождать выводов специальной проверки. В результате пожара никто не пострадал.
Местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий, касающихся нацменьшинств в Украине.
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Зато полиция, изучая возможные причины возгорания, опровергает такую версию. Следов, указывающих на умышленный поджог, не обнаружено.
Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству 30-летней женщины. На этом этапе работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.
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