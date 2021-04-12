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вторник, 13 апреля 2021 09:20

Осуществили первый перелет через Атлантику

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Осуществили первый перелет через Атлантику
Самолет "Бремен", который сел в Северной Америке / Wikipedia

13 апреля 1928-го немецкий пилот Герман Кель, ирландский пилот Джеймс Фицморис и барон Эренфрид Гюнтер Фрейхер фон Хюнефельд, который финансировал экспедицию, осуществили первый трансатлантический перелет из Европы в Северную Америку, вылетев из Ирландии и благополучно приземлившись на небольшом канадском острове.

Преобладающие в Северной Атлантике ветры дуют из Северной Америки в Европу, ускоряя полеты самолетов на восток, но создавая встречный ветер и серьезную проблему для тех, кто летит на запад.

Кель, который летал в немецкой армии во время Первой мировой войны, и фон Хюнефельд, которому отказали в воздушной службе по состоянию здоровья, предприняли попытку перелета в 1927 году, но повернули назад из-за плохой погоды. С присоединением Фитцмориса, который служил в британских Королевских ВВС, они сделали вторую попытку в апреле 1928-го, используя один из двух самолетов Junkers W33 фон Хюнефельда - самолет "Бремен".

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Трио собралось в Дублине в конце марта, но непогода задержала взлет на 17 дней. В конце 12 апреля они вылетели с аэродрома близ Дублина, намереваясь лететь в Нью-Йорк. Сначала все шло гладко, но из-за грозовых туч и неисправного компаса они отклонились примерно на 40° от курса при приближении к Канаде. Их проблемы на этом не закончились. Вскоре авиаторы поняли, что произошла утечка нефти, после чего отказались от плана сесть в Нью-Йорке и стали искать ближайшее место для посадки. Им оказался остров Гринли.

Кель и Фицморис посадили самолет на замерзший пруд. Самолет был поврежден, но пилоты были целы. Таким образом, впервые в истории люди перелетели Атлантику с востока на запад.

Когда они позже прибыли в Нью-Йорк, оставив самолет на ремонт, то их приветствовали парадом и геройским приемом. Следующие несколько месяцев авиаторы провели, путешествуя по США и Европе, встречаясь с высокими лицами. Летчики обладали таким же статусом знаменитостей, как и Чарльз Линдберг, который сделал первый самостоятельный трансатлантический перелет из Северной Америки в Европу в 1927-м.

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Дата
13
апреля

Осуществили первый перелет через Атлантику

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