Островная страна отменила для украинцев оплату за визу

Украинский не нужно будет платить за визу в Шри-Ланке. Фото: "Туристический Клуб"

31 июля Шри-Ланка объявила об отмене оплаты за месячную визу для граждан 48 стран.

Среди этих стран есть Украина, сообщает AP.

Визу выдают в аэропорту. Ранее она стоила $35. Возможна была подача соответствующей интернет-заявки на получение. Мероприятие будет действовать в течение 6 месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство Шри-Ланки ожидает значительного наплыва туристов.

"Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу", - сказал министр туризма Джон Амаратунга.

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Правительство планирует потерять около 4,3 млрд рупий ($ 24 млн. - Gazeta.ua). Эту сумму оно могло бы получить от взысканий за визы.

По состоянию на начало июля украинцы могут посещать без визы или с визой по прибытии 126 стран мира. Это на две меньше, чем кварталом ранее.