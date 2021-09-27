Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео

На греческом острове Крит 27 сентября произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.

Земные толчки ощутили по всей территории острова. Землетрясение началось в 09:17 и длилось несколько минут, сообщает Kathimerini.

"Эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона. Повреждения получили многие здания, сообщают о значительных разрушениях церкви в Руссохории, ближе к центру острова", - говорится в публикации.

Фото: kathimerini.gr

О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

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На юго-западе Китая в провинции Сычуань 16 сентября произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. По меньшей мере два человека погибли. Еще 60 человек получили ранения, обрушились 35 домов.