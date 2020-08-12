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среда, 12 августа 2020 22:05

"Остановите насилие": в Минске медики вышли на акцию

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&quot;Остановите насилие&quot;: в Минске медики вышли на акцию
Медики выступают против насилия и за мир и взаимопомощи. Фото: tut.by

В Минске, у медуниверситета собралось около 130 медиков из разных больниц столицы, чтобы остановить насилие в стране.

Медики надели белые халаты и говорят, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов. Об этом пишет Tut.by вечером 12 августа.

"На противоположной стороне проспекта Дзержинского выстроилась цепь из людей. Проезжающие машины сигналят. К медикам, которые собрались у медуниверситета, вышли несколько человек из учебного заведения, среди которых были председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Они попросили присутствующих не создавать толпу, пригласили в медуниверситета. Медики спросили, отшучиваясь, пустят их в медуниверситет, если начнутся задержки ", - говорится в сообщении.

К протестующим приехал и глава Минздрава Беларуси Владимир Караник.

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"Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что" мы вместе ". Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощи. Участники акции говорят, что на сегодняшний день есть те, кто вышел из официального профсоюза. Медики держат в руках плакаты, на которых написано: "медики против насилия", "Остановите насилие". Около 19 часов к собравшимся пришел министр здравоохранения Владимир Караник, он предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета. Но медики продолжают стоять у проспекта Дзержинского ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас акция у медицинского университета уже закончилась. Задержаний не было, медики начали расходиться. Однако в центре "Вясна" сообщили о задержании журналиста белорусского "Радио Свобода" Виталия Цыганкова и его жены.

В Минске задержали двух украинских волонтеров. Так, задержан экс-журналист "Общественного" Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

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Дата
12
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