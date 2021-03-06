Основатель Twitter продает на аукционе первый твит

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свое первое сообщение в соцсети.
Оно также является первым твитом в истории сервиса. Об этом сообщает Valuables.
Сейчас по сообщение готовы отдать уже 2 $ млн. Заплатить столько готов основатель криптовалютной платформы TRON и генеральный директор компании Rainberry Джастин Сан.
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Речь идет о твете Дорси, который он сделал 21 марта 2006 года.
just setting up my twttr— jack (@jack) March 21, 2006
Компания Twitter планирует масштабное обновление. Новинкой хотят сделать возможность тех, кто создает контент, получать деньги от подписчиков.
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