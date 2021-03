Основатель Twitter продает на аукционе первый твит

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свое первое сообщение в соцсети.

Оно также является первым твитом в истории сервиса. Об этом сообщает Valuables.

Сейчас по сообщение готовы отдать уже 2 $ млн. Заплатить столько готов основатель криптовалютной платформы TRON и генеральный директор компании Rainberry Джастин Сан.

Речь идет о твете Дорси, который он сделал 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr