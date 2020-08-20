Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире

Самый богатый человек мира - глава Amazon Джефф Безос ФОТО: Getty Images

Глава и основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый в мире.

Он также самый богатый за четыре десятилетия, когда журнал Forbes составляет такие рейтинги. Состояние Безоса оценивают в 197,8 миллиарда долларов.

Безосу принадлежат 11,1% акций Amazon. По итогам торгов на бирже во вторник, он заработал 7,2 миллиарда долларов. За день богатство выросло на 3,79%. Об этом пишет Forbes.

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Благодаря росту акций детища Безоса, он смог увеличить отрыв от второго места рейтинга Forbes - главы Microsoft Билла Гейтса. Разница между главами двух технологических компаний – 83,8 миллиардов долларов. Эта сумма примерно равна богатству гендиректора Tesla Илона Маска, который накануне вернулся в пятерку самых богатых в мире. Из-за роста акций технологических компаний за сутки Маск заработал 1,9 миллиардов долларов. Акции Tesla выросли на 2,8%.

Состояние бывшей жены Безоса МакКинзи Скотт, которая после развода получила около 4% компании, выросли за день на два миллиарда долларов - до 62,7 миллиардов. Скотт занимает третье место в списке самых богатых женщин планеты.

Основатель Amazon Джефф Безос за один день заработал $13 млрд.