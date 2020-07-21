Основатель Amazon за один день заработал рекордные $13 млрд

Акции Amazon подорожали на 7,9% - до $3196,84 за акцию. Фото: unsplash.com

Основатель Amazon Джефф Безос за один день заработал $13 млрд.

Общие активы богача достигли $189 млрд, свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaire.

Рост состояния на $13 млрд за один день - рекордное для этого индекса. Его формируют с 2012 года.

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Кроме того, акции Amazon подорожали на 7,9% - до $3196,84 за акцию. Это наибольший рост для компании с 2018 года.

С начала 2020 года акции Amazon подорожали на 73%. Состояние Безоса возросло на $74 млрд.

Минфин США оштрафовал на $134,5 тыс. американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю за иностранными активами. Компания поставляла товары в Крым, Иран и Сирию.