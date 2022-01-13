Оружейница назвала виновного в гибели оператора Гатчинс

Гутьеррес говорит, что Кенни выдал боевые патроны. Фото: Pexels

Оружейница Ханна Гутьеррес обвинила в гибели оператора из Украины Галины Гатчинс поставщика реквизита Сета Кенни.

Гутьеррес подала иск в суд против него, передает New York Post.

Она говорит, что Кенни смешал холостые патроны с боевыми. В заявлении указала, что 21 октября 2021 года другой реквизитор принес на площадку новую коробку с патронами Long Colt 45 калибра из магазина Кенни. Гутьеррес была уверена, что все патроны холостые.

"Насколько Ханне известно, пистолет тогда был заряжен шестью холостыми патронами", - говорится в иске.

Гутьеррес указала, что ее не было в церкви во время репетиции там сцены.

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"Если бы Ханну вызвали обратно, она бы еще раз проверила оружие и каждый патрон, а также проинструктировала бы актера", - указали в иске.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки операторку и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Гатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".