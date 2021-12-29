Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора

Участник оригинального мадридского оркестра / Скриншот с YouTube

В испанской столице, Мадриде, создали уникальный оркестр. Инструменты в нем сделаны из мусора.

Кристина Васкес - цыганка, выросшая в мадридских трущобах. Она никогда не представляла себя играющей на скрипке. Но сегодня она первая скрипка в оркестре, который объединяет два десятка молодых людей из неблагополучных семей, которые играют на инструментах, сделанных из переработанных материалов. Об этом сообщает Euronews.

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Ее скрипка сделана из разноцветных банок из-под сладкой воды. Другой инструмент - барабаны сделаны из пластиковых бочек.

"Я действительно счастлива, потому что это сильно изменило мою жизнь", - говорит 18-летняя Васкес.

Проект, получивший название "Музыка переработки", направлен на то, чтобы вдохнуть жизнь в выброшенный хлам, а также принести пользу молодежи из неблагополучных семей. Он осуществляется испанской экологической группой Ecoembes и вдохновлен парагвайским оркестром Cateura, состоящим из музыкантов из трущоб, играющих на инструментах, сделанных из материалов, найденных на свалке.

После того, как Ecoembes пригласил оркестр Cateura выступить в Мадриде в 2014 году, они решили создать свой собственный ансамбль.

Теперь, после выступлений оркестра в городах по всей Испании, у него уже есть четыре участника, которые учатся на стипендиях в музыкальных школах и государственных консерваториях. Пандемия временно приостановила выступления. В то же время более 100 детей посещают уроки музыки у музыкантов оркестра.

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