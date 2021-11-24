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среда, 24 ноября 2021 09:32

10 декабря в Украине запретят бесплатные пластиковые пакеты

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10 декабря в Украине запретят бесплатные пластиковые пакеты
Пакеты теперь будут только платными. Фото: Pexels

С 10 декабря в Украине запретят использовать бесплатные пластиковые пакеты в сфере обслуживания.

Это был первый этап отказа от пластиковых пакетов, передает "1+1".

Пакеты теперь будут только платными.

Пакет без ручек будет стоить 2 грн, с ручками – 2,5 грн.

Голосование за соответствующий проект постановления в правительстве намечено на 24 ноября.

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Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов 1 июня 2021 года. Закон начнет работать через полгода со дня вступления в силу. Штрафы начнут назначать через девять месяцев после публикации закона. Распространение пакетов может быть наказано штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. Повторное нарушение – от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

По состоянию на конец августа текущего года количество мусора в мире из-за Covid-пандемии увеличилось до 8,4 млн т. Пандемия привела к увеличению спроса на одноразовые пластмассы, что усугубляет давление на неконтролируемую глобальную проблему пластиковых отходов.

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